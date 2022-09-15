Школьников Троицко-Печорска отправили на карантин из-за растущей заболеваемости

Фото: архив КП.

Школы в Троицко-Печорске закрылись на карантин. Речь идёт о СОШ №1 и основной общеобразовательной школе. Подробности рассказали в администрации Троицко-Печорского района.

Уточняется, что на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором в школе №1 решили приостановить процесс до 21 сентября включительно, в основной – до 22 сентября включительно. Те дети, которые успели переболеть, обязаны прийти в школу со справками.

Для учащихся 9-11 сейчас организовано дистанционное обучение.

Между тем, причиной карантина стало большое количество заболевших школьников — 72 в период с 13 августа по 13 сентября, из которых 41 — в возрасте от 7 до 14 лет.

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