В Коми ищут пропавшего в лесу 46-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывдинском районе ищут пропавшего Пименова Сергея Анатольевича. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 46-летний мужчина пропал в четверг, 15 сентября. В тот день он отправился в лес в поселке Мандач и не вернулся. Рост пропавшего – 172 сантиметра, он худощавого телосложения с русыми волосами. Житель Коми был одет в коричневую камуфлированную куртку, красную спортивную кофту, синие спортивные штаны, темно-синюю кепку, а также черные ботинки. С собой у мужчины был белый пакет. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поисковики Коми ищут 65-летнего пенсионера с родимым пятном на левой щеке