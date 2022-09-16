Впервые за два года в Коми родилась тройня

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В Коми родилась тройня. Уникальное явление произошло 22 августа, в день празднования 100-летия Коми. Малыши были зачаты естественным путем, а не методом ЭКО, что делает их рождение еще более удивительным.

Вес новорожденных был всего 1 400 г. Более двух недель тройняшки находились в реанимации, где за ними следили врачи. На сегодняшний день малыши уже окрепли и даже едят мамино молоко.

Радостная мама назвала малышей Евгенией, Ксенией и Ильей. Сестренок и братишку ждет дома их старшая сестра.

Добавим, что последний раз тройня, но после ЭКО, родилась в Перинатальном центре два года назад.

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