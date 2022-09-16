В Краснодарском крае из-за сообщения о минировании эвакуировали поезд с детьми из Коми

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В Краснодарском крае был экстренно эвакуирован поезд, следующий по маршруту Анапа - Воркута. Среди пассажиров были дети из Коми, которые возвращались с отдыха в лагерях домой. Причиной эвакуации стало сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в поезде.

Сообщение о минировании поступило в ночь с 14 на 15 сентября. Прибывшие на место специалисты взрывчатых веществ не обнаружили.

Очевидцы происходящего сообщают, что дети были растеряны и напуганы, так как им дали на сборы всего 30 секунд.

- Я очень испугалась. Всю ночь не спала из-за стресса. Как рассказала дочь, их подняли и на сборы дали 30 секунд. Сказали взять только теплые вещи, что есть поблизости с ними и на выход, - рассказывает одна из мам изданию PG11.ru

По данному факту начато разбирательство.

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