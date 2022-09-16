В Сыктывкаре замглаврача выдавала липовые сертификаты и QR-коды о вакцинации

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В Сыктывкаре осудят экс-заместителя главного врача городской больницы. Женщина выдала более 30 липовых справок о вакцинации от COVID-19, а также была поймана на взятке.

По данным следствия, в 2021 году, в разгар пандемии, женщина внесла в реестр о вакцинации ложные данные. Согласно им, ее дочь, знакомые и родственники прошли медицинскую процедуру, хотя никакой прививки они не делали. Также бывший врач включила в реестр несколько человек за взятку, но не в денежном виде, а за косметические услуги.

— Бывшему заместителю главного врача Сыктывкарской городской больницы предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ), получении взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (ч.1 ст.291.2 УК РФ), а также ее родственнице, обвиняемой в подстрекательстве к должностным преступлениям. В ходе расследования обвиняемые не признали вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователями собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали ходила в СУ СК России по Коми.

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