В Коми Skoda сбила женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 15 сентября, в Печоре Skoda Fabia сбила женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.06. Женщина 1954 года рождения ехал за рулем Skoda по улице Ленина. Напротив дома №36 иномарка сбила женщину 1955 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение, а также перелом кости плеча. Женщину увезли в больницу.

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