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За месяц в Коми на 9% увеличилось количество новых вакансий. Соответствующее исследование провел портал hh.ru.

Спрос на персонал в целом на Северо-Западе страны вырос на 5,1%. В Коми на 9% возросло количество рабочих мест. Это наибольший показатель в СЗФО. Количество вакансий в сфере «Наука, образование» выросло на 149%, в высшем менеджменте – на 43%, в искусстве, развлечении, масс-медиа – на 34%, в маркетинге и рекламе – на30%. Спрос на административный персонал увеличился на четверть. При этом количество вакансий госслужащих уменьшилось на 49%, в сфере страхования – на 43%, а в сфере безопасности – на 26%.

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