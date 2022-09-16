Известна тайна найденного на свалке в Коми скелета молодой женщины

Фото: Следком Коми

К девяти годам лишения свободы приговорили особо опасного 37-летнего рецидивиста за убийство пятилетней давности. Суд вынес решение приговорить его к заключению за то, что он избил до смерти свою подругу.

В июне-июле 2017 года на свалке около села Межог Усть-Вымского района мужчина распивал алкоголь вместе со своей жертвой в компании друзей. В какой-то момент они остались наедине и начали конфликтовать из-за того, что девушка не хотела идти домой. В ответ на это фигурант уголовного дела начал ее избивать, а затем, так и не поняв, что она мертва, потащил домой. Дома, когда осужденный осознал случившееся, он решил спрятать тело под грудой мусора.

Скелетированные останки обнаружил грибник в 2021 году. Вину фигурант уголовного дела признал в суде полностью, его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.

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