Сыктывкар оказался лидером среди городов Коми по приросту коронавируса

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Роспотребнадзор Коми сообщил о ситуации с распространением коронавируса в регионах республики. По предоставленным данным, лидером айнтирейтинга по приросту заболеваемости остался Сыктывкар, следом за них идет Ухта и Воркута, а также Сыктывдинский район. Суточный прирост в Сыктывкаре составил 101 человек, в Ухте выявили 72 заболевших ковидом, в Сыктывдинском районе 19.

В надзорном органе сообщили, что выздоровели 23 человека за сутки, а число погибших составляет 3 209 жителей региона.

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