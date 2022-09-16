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Общество16 сентября 2022 10:50

Сыктывкар оказался лидером среди городов Коми по приросту коронавируса

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Роспотребнадзор Коми сообщил о ситуации с распространением коронавируса в регионах республики. По предоставленным данным, лидером айнтирейтинга по приросту заболеваемости остался Сыктывкар, следом за них идет Ухта и Воркута, а также Сыктывдинский район. Суточный прирост в Сыктывкаре составил 101 человек, в Ухте выявили 72 заболевших ковидом, в Сыктывдинском районе 19.

В надзорном органе сообщили, что выздоровели 23 человека за сутки, а число погибших составляет 3 209 жителей региона.

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