Житель Коми купил в интернете поддельные права

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В Удорском районе 53-летнего местного жителя признали виновным в хранении поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в июле 2020 года мужчина обратился в ГИБДД за справкой об отсутствии у него штрафов за нарушение ПДД, предоставив свои права. Выяснилось, что документ принадлежит другому человеку и распечатан на принтере. Водитель признался, что купил права в интернете за 30 тысяч рублей в марте 2019 года. Суд приговорил его к четырем месяцам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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