В квартире в Коми нашли тело мужчины и его раненного друга

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В Усинске 15 сентября в квартире на улице Парковой нашли тело 29-летнего местного жителя, еще одного 35-летнего мужчину нашли с ножевым ранением. Подозреваемым оказался 36-летний ранее осужденный.

Следователи выяснили, что в тот день потерпевшие и фигурант уголовного дела распивали в квартире алкогольные напитки, в какой-то момент между ними возник конфликт, который привел к тому, что подозреваемый схватил нож и ударил им своих оппонентов. В результате 29-летнйи мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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