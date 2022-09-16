Администрацию Эжвы заставили взять в собственность дороги

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Администрацию Эжвинского района Сыктывкара обязали оформить в собственность дороги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, речь идет об улицах Таежной и Пролетарской. По этим дорогам ездит не только транспорт жителей, а и машины экстренных служб. Однако их никто не содержал и не ремонтировал. Администрация Эжвинского района в 2017 году поставила дороги на учет, но в собственность не оформляла. Прокурор обратился в суд. Право собственности на дороги признали за эжвинскими властями. Однако администрация не согласилась с эти решением суда и приняла меры к его обжалованию.

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