Рецидивист из Коми потребовал 300 тысяч рублей с колонии за то, что не может смотреть фильмы

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Княжпогостский суд Коми отказал в иске рецидивиста, который потребовал компенсацию с исправительной колонии №42 в Синдоре с особыми условиями хозяйственной деятельности для рецидивистов за нарушение условий содержания. Истец потребовал 300 тысяч рублей за то, что у него отсутствует возможность смотреть там фильмы.

На заседании было установлено, что в определенных колониях просмотры фильмов разрешены один раз в неделю. У осужденного была возможность просматривать кабельное телевидение. Также было уточнено, что администрация не обязана обеспечивать осужденных просмотром программ по их выбору.

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