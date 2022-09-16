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Общество16 сентября 2022 14:15

Стоимость общественных туалетов в Сыктывкаре вырастет до 18 рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Депутаты горсовета намерены рассмотреть на предстоящем заседании комиссий вопрос о пересмотрении стоимости посещения общественных туалетов. Согласно проекту, планируется повысить плату за использование услуг.

Уточняется, что теперь это будет стоить 18 рублей на территории Сыктывкара и 15 рублей в Эжвинском районе.

В последний раз плату утверждали в 2018 году, тогда стоимость посещения туалета стоила в Сыктывкаре 15 рублей, в Эжве – 10 рублей.

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