Стоимость общественных туалетов в Сыктывкаре вырастет до 18 рублей

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Депутаты горсовета намерены рассмотреть на предстоящем заседании комиссий вопрос о пересмотрении стоимости посещения общественных туалетов. Согласно проекту, планируется повысить плату за использование услуг.

Уточняется, что теперь это будет стоить 18 рублей на территории Сыктывкара и 15 рублей в Эжвинском районе.

В последний раз плату утверждали в 2018 году, тогда стоимость посещения туалета стоила в Сыктывкаре 15 рублей, в Эжве – 10 рублей.

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