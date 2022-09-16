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Городской парк в Воркуте останется без освещения до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Парк ожидает переподключения к системе электроснабжения. В Воркуте запланирована модернизация системы уличного освещения города. В связи с этим «запитанный» от уличной сети парк исключили из этой цепочки. Для него создадут индивидуальную точку подключения к системе электроснабжения.

Работы хотели завершить раньше сроков, однако из-за отсутствия кабеля для воздушной линии электропередач это не представляется возможным. Опоры уже установили.

– Срок окончания работ сдвинулся более чем на месяц – до конца октября, – говорится в сообщении.

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