Житель Коми до смерти избил женщину и закопал ее в мусоре

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В Усть-Вымском районе 38-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре прошлого года в лесу неподалеку от трассы Вогваздино – Яренск нашли накрытые фанерой и мусором скелетированные останки тела женщины. В убийстве заподозрили ее сожителя. Они жили в балке на мусорном полигоне. Мужчина написал явку с повинной.

Выяснилось, что трагедия произошла в июне-июле 2017 года на свалке, расположенной между селом Межег и Жешартом. Пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей 1979 года рождения и жестоко избил ее. В результате пострадавшая скончалась на месте происшествия. После этого злоумышленник засыпал тело мусором. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

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