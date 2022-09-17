Сотрудники банка спасли жительницу Коми от мошенников и потери 800 тысяч рублей

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Жительница Ухты едва не попалась на уловки мошенников. Если бы не бдительные сотрудники банка, то 56-летняя женщина лишилась бы 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Коми.

По предоставленным данным, неизвестный позвонил ей на телефон и убедил взять в банке кредит, чтобы положить на безопасный счет. Это якобы должно было ее обезопасить от мошенничества.

Когда пострадавшая пришла в офис банка за займом, то сотрудники заметили, что она ведет себя довольно неспокойно. Узнав о цели кредитования, ей объяснили, что ее пытаются обмануть и спасли от потери денег. В полиции по факту произошедшего возбудили уголовное дело о попытке мошенничества.

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