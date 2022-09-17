Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2022 7:15

Ко Дню Победы в Коми труженикам тыла увеличат размер выплаты до пяти тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла увеличат республиканскую выплату ко Дню Победы. Соответствующее постановление подготовили в минсотруда Коми. В настоящий момент проект размещен на портале общественного обсуждения проектов законов и нормативных актов.

Инициатива предлагает в 2023-2024 годах установить денежную выплату в размере пяти тысяч рублей для кто, проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев и тех, кто награждены медалями или орденами за труд.

После 2025 года им планируется выплачивать семь тысяч рублей. В настоящий момент размер выплаты составляет три тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоимость общественных туалетов в Сыктывкаре вырастет до 18 рублей (подробнее)