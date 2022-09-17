В Печоре водитель УАЗ наехал на подростка на велосипеде

Фото: ГИБДД Коми

Накануне, 16 сентября, в Печоре водитель сбил 17-летнего велосипедиста. По данным ГИБДД Коми, подростку удалось выжить.

Авария произошла около 16:18 на дороге Подъезд к поселку городского типа Путеец. Водитель автомобиля УАЗ наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении и решил перестроиться влево.

В результате случившегося молодой человек получил различные травмы. Обстоятельства случившегося уточняются.

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