«Кросс наций» в Коми пробежали более пяти тысяч человек

Фото: минспорт Коми

Сегодня, 17 сентября, на лыжной базе «Спортивная» прошло Всероссийское мероприятие. В забеге «Кросс нации 2022» приняли участие более пяти тысяч человек. Стоит отметить, что за последние два года мероприятие провели в первые.

По данным пресс-службы столицы Сыктывкара, на старт вышли как дети, так и взрослые. Первый забег начался в 10:00, который собрал почти 400 человек – дети от 9 до 17 лет. После них уже на дистанции оказались взрослые.

Перед стартами зарядку провели спортсменки «Юность». Мероприятие сопровождало выступление творческих и спортивных коллективов города. Всего лучшими в забеге признали 14 человек. Самым старшим было 55 лет, самым младшим – 9.

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