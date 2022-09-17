В Коми обязали кормить домашних собак не реже раза в день

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В правительстве Коми установили дополнительные требования, которые регламентируют содержание и выгул домашних собак. Проект постановления сейчас находится на этапе общественного обсуждения на соответствующем портале. В пояснительной записке говорится, что законопроект поможет обезопасить самих питомцев, а также граждан.

Согласно предложенным требованиям, содержать домашних животных можно только в квартирах, однако запрещается их держать на балконах или в коридорах многоквартирного дома, в подвалах и чердаках.

Если собака содержится на привязи или в вольере, то при входе на территорию должна быть установлена соответствующая табличка.

Кроме того, владельца обязаны содержать животных должным образом, в частности, кормить и поить не реже одного раза в день и вовремя убирать продукты жизнедеятельности.

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