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Общество17 сентября 2022 17:15

В Коми обязали кормить домашних собак не реже раза в день

Власти Коми утвердили требования по содержанию и выгулу домашних собак
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В правительстве Коми установили дополнительные требования, которые регламентируют содержание и выгул домашних собак. Проект постановления сейчас находится на этапе общественного обсуждения на соответствующем портале. В пояснительной записке говорится, что законопроект поможет обезопасить самих питомцев, а также граждан.

Согласно предложенным требованиям, содержать домашних животных можно только в квартирах, однако запрещается их держать на балконах или в коридорах многоквартирного дома, в подвалах и чердаках.

Если собака содержится на привязи или в вольере, то при входе на территорию должна быть установлена соответствующая табличка.

Кроме того, владельца обязаны содержать животных должным образом, в частности, кормить и поить не реже одного раза в день и вовремя убирать продукты жизнедеятельности.

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