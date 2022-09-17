Жительницу Сыктывкара нашли в полусознательном состоянии на обочине

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В социальных сетях рассказали о местной жительнице, которая устроила переполох в районе Водненских дач 16 сентября. Жительница Сыктывкара, находясь, в нетрезвом состоянии, решила прилечь прямо на дороге.

На нее наткнулся один из проезжающих автомобилистов и вызвал экстренные службы. Даму подобрали и отвезли в результате в больницу. О том, пострадала ли она, информации нет.

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