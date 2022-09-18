Лыжница из Коми победила в чемпионате России

Фото Федерации лыжных гонок России

Спортсменка из Коми Юлия Ступак победила в чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Чемпионат проходил в Тюмени. Спортсменки соревновались в дисциплине «лыжероллеры» в спринте классическим стилем. Среди женщин победила Юлия Ступак. Второе место заняла тюменская спортсменка Анна Грухвина. Замкнула тройку лидеров представительница Якутии и Томской области Алена Баранова.

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