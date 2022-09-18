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Общество18 сентября 2022 6:04

Жители Коми задолжали за коммуналку 14 миллиардов рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

За шесть месяцев жители Коми задолжали за услуги ЖКХ 13,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Комистат.

За полгода жителям республики предъявили 12,5 миллиарда рублей платежей за услуги ЖКХ. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители оплатили 92% выставленных счетов. Задолженность составила 13,7 миллиарда рублей.

В виде социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг жителям выделили 1,6 миллиарда рублей. Уточняется, что это 13% от предъявленных платежей. В общей сложности поддержкой воспользовались 214 тысяч человек. В среднем им платили по 1015 рублей в месяц.

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