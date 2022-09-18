Жители Коми задолжали за коммуналку 14 миллиардов рублей

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За шесть месяцев жители Коми задолжали за услуги ЖКХ 13,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Комистат.

За полгода жителям республики предъявили 12,5 миллиарда рублей платежей за услуги ЖКХ. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители оплатили 92% выставленных счетов. Задолженность составила 13,7 миллиарда рублей.

В виде социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг жителям выделили 1,6 миллиарда рублей. Уточняется, что это 13% от предъявленных платежей. В общей сложности поддержкой воспользовались 214 тысяч человек. В среднем им платили по 1015 рублей в месяц.

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