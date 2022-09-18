В Сыктывкаре Skoda сбила женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 17 сентября, в Сыктывкаре Skoda Fabia сбила женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 19.43. Молодой человек 1998 года рождения ехал за рулем Skoda Fabia по улице Орджоникидзе. Водитель решил повернуть в сторону улицы Ленина на зеленый свет. При этом он сбил 52-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей грудной клетки. У женщины также была острая реакция на стресс. Госпитализация ему не потребовалась.

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