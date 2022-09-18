В Коми за 40 миллионов рублей обустраивают зимник

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сосногорском районе завершается обустройство зимника Пожня – Керки, на эти цели выделили 39,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Обустройством зимника занимается местный подрядчик. Он уже выполнил самые сложные и масштабные работы. На объекте провели отсыпку и уложили водопроводные трубы. В настоящее время дорога почти готова. В настоящее время там уже могут проезжать автомобиля.

Протяженность участка Пожня – Керки превышает 12 километров. Это часть автодороги Пожня – Керки – Том. Она связывает Ухту, а также Ижемский и Сосногорский районы. Зимник много лет не использовали и не содержали. Ранее люди пользовались вдольтрассовыми проездами подразделений «Газпрома», однако несколько лет назад предприятие установило шлагбаум на своих дорогах. Поэтому остро встал вопрос дорожного сообщения. Для того, чтобы решить проблему, на обустройство зимника выделили 39,6 миллиона рублей.

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