В Коми скончался первый замглавы Минприроды

Фото: пресс-служба Минприроды Коми
Скончался первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Андрей Якимов. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.
Первый замглавы ведомства скончался в субботу, 17 сентября. Чиновник ушел из жизни после продолжительной болезни. Сотрудники министерства высказали глубокие соболезнования родным и близким покойного. В Минприроды назвали Якимова профессионалом своего дела, грамотным руководителем, а также добрым и отзывчивым человеком.
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