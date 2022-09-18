В Коми скончался первый замглавы Минприроды

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

Скончался первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Андрей Якимов. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

Первый замглавы ведомства скончался в субботу, 17 сентября. Чиновник ушел из жизни после продолжительной болезни. Сотрудники министерства высказали глубокие соболезнования родным и близким покойного. В Минприроды назвали Якимова профессионалом своего дела, грамотным руководителем, а также добрым и отзывчивым человеком.

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