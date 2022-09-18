Печора стала чемпионом Коми по футболу

Фото: федерация футбола Коми

Печора победила в чемпионате Коми по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской федерации футбола.

Все команды были разбиты на четыре группы. Из каждой из них в следующий этап попадали по два коллектива. В четверть финала вышли сборные Печоры, Ухты, Сысольского района и Сыктывкара.

В полуфинале Сыктывкар победил Ухту со счетом 2:1. В финал также вышла Печора. Она же и стала чемпионом. Сыктывкар проиграл со счетом 2:1. Третье место заняла Ухта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все во двор, физрук пришел!»: в День Республики Коми все желающие поиграли в саамский футбол

Дети смогли побороться с тренерами