В Коми построят новый мост

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сосногорском районе построят новый мост через Малый Войвож. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, мост построят на участке дороге Том – Пожня – Керки. Сейчас там обустраивают обходную дорогу, по которой сможет проезжать транспорт. Работы планируют завершить до зимы. Что же касается моста, то его собираются сделать на водопропускных трубах и на железобетонной основе. При этом восстановление дороги продолжится. Уйба отметил, что планируют приводить в порядок по 15-20 километров в год.

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