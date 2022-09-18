В Сыктывкаре изменились цены на топливо

Фото: архив КП
По состоянию на воскресенье, 18 сентября, в Сыктывкаре вновь изменились цены на топливо.
Так, цены на заправках компании «Лукойл» остались неизменными. Это касается всех видов топлива. На АЗС компании «2000» бензин АИ-92 подорожал на 5,4 рубля. Этот же топлива подешевел на 2,2 рубля на заправках «Движение Коми». Цена на АИ-95 там изменилась аналогичным образом, передает «Комиинформ».
Компания «ЛУКОЙЛ»
АИ-92 – 46,07 руб. – без изменений
АИ-95 – 49,27 руб. – без изменений
100 – 60,61 руб. – без изменений
ДТ – 55,11 руб. – без изменений
«Движение Коми»
АИ-92 - 45,55 руб. (было 47,77 руб.) - подешевел на 2 руб. 22 коп.
АИ-95 - 48,55 руб. (было 50,77 руб.) - подешевел на 2 руб. 22 коп.
ДТ - 55, 77 руб. - без изменений.
Компания «2000» (цена от 20 литров)
АИ-92 – 47,00 руб. (было 41, 60 руб.) – подорожал на 5 руб. 40 коп.
АИ-95 – 44,00 руб. (было 43,60 руб.) – подорожал на 40 коп.
ДТ – 55, 00 руб. (было 54,50 руб.) – подорожал на 50 коп.
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