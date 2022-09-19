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Общество19 сентября 2022 4:45

Сыктывкарка получила титул «Мисс лучшее тело» на конкурсе красоты в Бейруте

Источник:kp.ru
Фото: из архива Татьяны

Фото: из архива Татьяны

Уроженка Сыктывкара Татьяна Выборова стала обладаетельницей титула «Мисс лучшее тело» на конкурсе красоты в Бейруте Miss Tourism Universe.

За победу в конкурсе боролись 28 участниц со всех концов света. Наша девушка выступала от Болгарии, так как российское место уже было занято.

Победу в конкурсе одержала уроженка Венесуэлы, Татьяна же завоевала титул «Мисс лучшее тело», передали в БНК.

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