Сыктывкарка получила титул «Мисс лучшее тело» на конкурсе красоты в Бейруте

Фото: из архива Татьяны

Уроженка Сыктывкара Татьяна Выборова стала обладаетельницей титула «Мисс лучшее тело» на конкурсе красоты в Бейруте Miss Tourism Universe.

За победу в конкурсе боролись 28 участниц со всех концов света. Наша девушка выступала от Болгарии, так как российское место уже было занято.

Победу в конкурсе одержала уроженка Венесуэлы, Татьяна же завоевала титул «Мисс лучшее тело», передали в БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На сцене Коми национального театра заработала полиция души и помыслов (подробнее)