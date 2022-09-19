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Общество19 сентября 2022 5:15

В Коми почти закончили строительство зимника «Пожня-Керки» за 39,6 млн рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Правительство Коми передает, что в республике практически закончили строительство зимника «Пожня-Керки» протяженностью более 12 км, который много лет никем не использовался и не содержался. Долгое время местные пользовались дорогой ПАО «Газпром», но несколько лет назад там поставили шлагбаум. В 2020 года местные жители попросили о помощи Владимира Уйбу, чтобы тот выделил средства на ремонт. Общий объем инвестиций составил 39,6 млн рублей.

Отремонтированная дорога является частью сообщения «станция Пожня – посёлок Керки – посёлок Том», которая связывает Ухту, Сосногорский и Ижемский районы.

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