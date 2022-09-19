«Так не должно было быть»: семья из Коми в течение пары недель потеряла двоих молодых парней

Фото: архив КП

Жители Печоры сообщили о гибели 32-летнего Геннадия Бабушкина на территории Украины. Его близкие сообщили, что молодой мужчина погиб 8 сентября. Некоторое время назад та же семья потеряла своего члена Василия Теретьева, который скончался 23 августа.

– Как же это больно. Так не должно было быть. Всегда с нами. Уходят лучшие. Вы были лучшими из лучших. Наши Герои, – пишут члены семьи погиших парней.

В окружении Геннадия отмечают, что он был улыбчивым и веселым парнем, который держал крепкую связь со своей семьей. – Гена , будет очень тебя не хватать. Буду помнить, – скорбят родные. Дата и место похорон будут оглашены позднее.

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