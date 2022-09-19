За нападение собаки жительница Коми взыскала 100 тысяч рублей с пожилой пары

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Жительница Усть-Кулумы взыскала с пожилой пары 100 тысяч рублей за то, что их укусила их собака. Женщина в тот момент шла по селу с дочерью, когда животное ни с того, ни с сего набросилось на них и умудрилось несколько раз укусить лодыжки взрослой пострадавшей.

Женщина после случившегося пошла в больницу, а собака всю дорогу шла следом. От новых нападений спасло присутствие мужчины. В медицинском учреждении у пострадавшей диагностировали рваные раны, а после она три месяца находилась на лечении.

Ссельчанка подала в суд иск, потребовав компенсации морального вреда и затрат на лекарства. Также в ее требования входило усыпление животного. Руководитель сельского поселения пояснил, что жители села жаловались на животное и раньше. Пожилые супруги в свою очередь утверждали, что это неправда.

Суд постановил взыскать с хозяев собаки запрошенную сумму, а также пять тысяч рублей сверху, однако в усыплении отказал.

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