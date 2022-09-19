В Коми опрокинулся КамАЗ с прицепом

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 18 сентября, в Печоре опрокинулся КамАЗ с полуприцепом. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел около пяти вечера. Мужчина 1966 года рождения ехал за рулем КамАЗа с полуприцепом по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. На 523-м километре водитель не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет, после чего опрокинулась вверх колесами. В результате ДТП пострадал водитель. Он получил ушиб голени. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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