В Коми волк украл собаку из центра Усть-Кулома

Фото: Анастасия Турьева.
Сегодня, 19 сентября, в Усть-Куломе волк украл собаку прямо из центра села. Шокирующая информация появилась в социальных сетях.
Автор поста подтвердила сообщение фотографиями и попросила местную администрацию разобраться с инцидентом. Кроме того, она убеждает односельчан убирать домашних питомцев на ночь в вольеры.
Фото: Анастасия Турьева.
Напомним, что с волками в Усть-Куломе связано и много других случаев. Недавно серые хищники утащили пса в микрорайоне Северный, в июле бесследно исчезла собака на Снежной улице. Одна из жительниц села вспомнила, что на день района её соседка спасла собаку из лап волков. Она громко закричала, и волки от неожиданности убежали.
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