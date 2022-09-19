В Коми волк украл собаку из центра Усть-Кулома

Фото: Анастасия Турьева.

Сегодня, 19 сентября, в Усть-Куломе волк украл собаку прямо из центра села. Шокирующая информация появилась в социальных сетях.

Автор поста подтвердила сообщение фотографиями и попросила местную администрацию разобраться с инцидентом. Кроме того, она убеждает односельчан убирать домашних питомцев на ночь в вольеры.

Фото: Анастасия Турьева.

Напомним, что с волками в Усть-Куломе связано и много других случаев. Недавно серые хищники утащили пса в микрорайоне Северный, в июле бесследно исчезла собака на Снежной улице. Одна из жительниц села вспомнила, что на день района её соседка спасла собаку из лап волков. Она громко закричала, и волки от неожиданности убежали.

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