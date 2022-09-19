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Происшествия19 сентября 2022 10:51

В Коми девятилетний ребенок упал со второго этажа

Источник:kp.ru
Фото: Александр ГЛУЗ

Фото: Александр ГЛУЗ

В Выльгорте мальчик 2013 года рождения упал со второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской детской клинической больницы Коми.

По данным медиков, инцидент произошел еще 10 сентября. Мальчик выпал из окна, расположенного на втором этаже. Пострадавшего увезли в больницу. Его отправили в травматологическое отделение. По словам медиков, причиной случившегося стал недосмотр со стороны взрослых. Какие именно травмы получил ребенок, не уточняется.

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