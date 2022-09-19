В Коми женщина в порыве ярости убила своего сожителя

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В Коми огласили приговор 50-летней жительнице Сосногорска, обвиняемой в убийстве своего сожителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, женщина была признана виновной. трагедия произошла минувшей зимой. Пара выпивала у себя дома, когда между сожителям вспыхнула ссора. Подсудимая в порыве ярости схватилась за нож и вонзила его в грудь возлюбленного. От тяжелой травмой мужчина умер на месте происшествия.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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