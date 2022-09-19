В Коми мужчина умер прямо за рулем авто

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В понедельник, 19 сентября, в Ухте мужчина умер прямо за рулем своей «Нивы». Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел утром на перекрестке улиц Оплеснина и Октябрьской. Прямо на дороге скончался водитель «Нивы». Он успел остановить машину, и никакой аварии не произошло. В Следственном комитете отметили, что за рулем отечественного авто был мужчина 1969 года рождения. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Как передает БНК, по факту случившегося проводится процессуальная проверка.

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