На Коми надвигаются опасные природные явления

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В Коми резко ухудшится погода. По прогнозам республиканских синоптиков, на регион надвигаются опасные природные явления: сильный ветер, гроза, град и ливни.

По данным метеорологов, порывы ветра будут достигать 20 м/с, а осадки будут обильными. Штормовое предупреждение коснется всех районов, кроме Воркутинского.

Ухудшаться погода начнет в ближайшее время и успокоиться лишь к утра 20 сентября.

- С 18 часов 19 сентября до 8 часов 20 сентября, начиная с крайних южных районов с дальнейшим распространением на север и северо-восток, местами ожидается гроза, сильный дождь (15-49 мм/12 ч), локально с выпадением града, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, - говорится в релизе.

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