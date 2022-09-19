Житель Коми заставил ребенка обворовать склад

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В Вуктыле мужчину и подростка признали виновными в кражах. Соответствующее решение принял суд.

В 2021 году ранее судимый местный житель решил обворовать склад. В сообщники злоумышленник взял подростка, пообещав ребенку часть денег, вырученных от продажи краденого. Юноша согласился. Ночью сообщники поехали на машине на склад. Оттуда они украли имущество стоимостью 10 тысяч рублей. В том же году подросток украл магнитолу и усилитель звука. Сумма ущерба составила 8466 рублей.

Оба подсудимых признали свою вину и возместили ущерб. Мужчину приговорили к году колонии, а подростку назначили 140 часов обязательных работ.

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