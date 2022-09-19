В Коми обнаружили новые очаги анемии лошадей

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В Ижемском районе выявили новые очаги инфекционной анемии лошадей. Об этом говорится в приказе Минсельхоза Коми.

В документе отмечается, что в Ижемском районе ввели карантин. Очагами стали Кельчиюр и Усть-Ижма. Неблагополучным пунктом также объявили Малое Галово. Ограничения снимут после убоя последнего больного животного и получения двукратных отрицательных результатов исследований восприимчивых животных с интервалом в месяц.

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