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Общество19 сентября 2022 13:43

В Коми обнаружили новые очаги анемии лошадей

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Ижемском районе выявили новые очаги инфекционной анемии лошадей. Об этом говорится в приказе Минсельхоза Коми.

В документе отмечается, что в Ижемском районе ввели карантин. Очагами стали Кельчиюр и Усть-Ижма. Неблагополучным пунктом также объявили Малое Галово. Ограничения снимут после убоя последнего больного животного и получения двукратных отрицательных результатов исследований восприимчивых животных с интервалом в месяц.

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