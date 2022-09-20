В ГИБДД сообщили о предстоящей спецоперации

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В ГИБДД Сыктывкара предупредили, что в период с 20 по 23 сентября на территории столицы запланирована массовая проверка водителей автобусов.

В ведомстве пояснили, что за последние восемь месяцев в городе наблюдается рост ДТП по вине водителей автобусов, в которых всего пострадали 15 человек.

Инспекторы намерены проверить соблюдение правил дорожного движение и техническое состояние общественного транспорта. Внимание также будут уделять, не нарушают ли водители правила перевозки пассажиров.

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