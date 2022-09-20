Житель Усинска получить более 9 лет колонии за убийство оленевода

Фото: Следком Коми

В Усинске вынесли приговор 26-летнему жителю Ижемского района, которого признали виновным в убийстве оленевода. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В апреле 2022 года, как отметили в СК, между фигурантом уголовного дела и его 28-летней жертвой начался конфликт, в результате которого подсудимый выстрелил из ружья своему опоненту в лопатку, а затем ударил его не менее девяти раз в шею. Пострадавший скончался на месте происшествия. За свое преступление житель Усинска получил наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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