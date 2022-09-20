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Происшествия20 сентября 2022 6:15

В Сыктывкаре задержали в баре разбуянившегося дебошира

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сотрудники Росгвардии в Сыктывкаре задержали 31-летнего мужчину, который устроил погром в одном из местных увесилительных заведений. По предоставленной информации, размер ущерба составил не менее пяти тысяч рублей.

В тот момент, как уточнили в пресс-службе ведомства, росгвардейцы патрулировали улицы и получили сигнал ттревожной кнопки.

Прибыв на место происшествия, они увидели, что один из посетителей, будучи нетрезвым испортил бильярдный стол и отказался оплачивать ущерб. Нарушители доставили в полицию.

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