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Общество19 сентября 2022 19:09

Ушёл в лес и не вернулся: поисковики «ЛизаАлерт» ищут пенсионера из Пычима

В Коми в лесу потерялся 66-летний мужчина с карликовой болонкой
Источник:kp.ru
Фото: ЛизаАлерт.

Фото: ЛизаАлерт.

В Коми пропал пенсионер. 66-летний Николай Громыхалин из Пычима Сыктывдинского района сегодня, 19 сентября, ушёл в лес и до сих пор не вернулся.

Мужчина был одет в синюю куртку и тёмную водолазку, серые болоньевые штаны и чёрные резиновые сапоги, на голове серая кепка. Приметы пенсионера: рост 170 сантиметров, светлые глаза, седые волосы, худощавого телосложения.

С собой у Николая было ведро. В поход мужчину сопровождал карликовый пудель по кличке Персик.

Всю информацию сообщать по телефону 112 или 8 800 700 54 52.