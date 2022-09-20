В Коми на треть выросла заболеваемость ОРВИ

Фото: pexels.com

За неделю в Коми примерно на треть выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 12 по 18 сентября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились более 13,5 тысячи человек. Уточняется, что большинство из них – 7248 – дети. На прошлой неделе в Коми насчитывалось около 10 тысяч заболевших. Таким образом, рост составил около 35%.

Из-за роста заболеваемости в 10 муниципалитетах приостанавливали учебный и воспитательный процесс. В Коми полностью закрыли две школы и четыре детских сада. В 19 школах закрыли 56 классов, а в семи детсадах – девять групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Коми больше 6 тысяч человек заболели ОРВИ