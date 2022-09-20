Жители Коми вновь могут подать документы на оформление загранпаспортов на 10 лет

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Выдача загранпаспортов сроком на 10 лет вновь возобновлена. Об этом сообщает МИД России.

В ведомстве рассказали, что граждане страны могут подать заявление на оформление документа. Ранее министерство временно приостановило выдачу паспортов из-за технических проблем.

- С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет, - говорится в сообщении МИД.

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