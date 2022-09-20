В Коми 19 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет получают выплаты

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В Коми установлена ежемесячная выплата на 19 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда.

Выплату назначили в мае. Ее получают 19 047 детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер выплаты составляет от 7930 рублей до 20151 рубля. Он зависит от климатической зоны и дохода семьи. По заявлениям, поданным до 1 октября, выплата назначается с 1 апреля.

Выплата назначается в размере 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума ребенка. Он также зависит от климатической зоны. Подать заявление можно сделать через портал госуслуг, в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

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