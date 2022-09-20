В Коми при загадочных обстоятельствах исчез 29-летний мужчина

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В Ижемском районе бесследно пропал 29-летний мужчина. Молодой человек попал в ДТП, после которого исчез.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», пропавший выехал на своем автомобиле из Ижмы в Ласты. На 25 км дороги Вуктыл - Ухты он попал в аварию, после которой он зашел в лес и уже не вышел.

О происшествии стало известно ОМВД по Вуктылу. Чтобы найти водителя, правоохранители обратились за помощью к спасателям, которые выехали на место, но следов мужчины не обнаружили.

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